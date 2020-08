Getty Images

São conhecidos muitos pormenores da história de amor de Meghan Markle e do príncipe Harry, porém o primeiro encontro às cegas do casal ainda é um enigma.

“Apesar dos relatos de que Violet Von Westenholz tinha marcado a data [na Dean Street Townhouse, em Londres], foram principalmente os amigos de Meghan, Misha Nonoo e Markus Anderson, que estiveram envolvidos no primeiro encontro”, lê-se no novo livro polémico 'Finding Freedom'. O irmão do príncipe William chegou a dizer numa entrevista que se apaixonou "incrivelmente rápido", sendo que essa foi a "confirmação de que todas as estrelas estavam alinhadas".

“O próprio casal prefere manter a história do seu 'casamenteiro' um mistério, até mesmo para amigos íntimos”, escreveram. E acrescentaram: “A única pista de Meghan para os amigos na altura foi que o seu primeiro encontro com Harry foi ‘fortuito’” e que a relação "teria 'pernas para andar'".

Recorde-se que 16 meses depois do encontro, Harry ajoelhou-se para pedir a atriz em casamento. Embora o anúncio tenha anunciado o noivado no dia 27 de novembro de 2017, o livro afirma que o casal ficou noivo três meses antes de contar ao mundo.