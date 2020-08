Tiago Teotónio Pereira tornou o público o fim do romance com Filipa Areosa a julho de 2019. Desde então, o ator sempre revelou estar solteiro. Esta semana, na imprensa nacional, uma notícia avança que o ator namora há quase um ano.

Segundo a TV 7 Dias. Teotónio Pereira namora há quase um ano com Rita Patrocínio, seis anos mais nova. "Eles tinham alguns amigos em comum e começaram a aproximar-se. Tudo isto depois da relação com a Pipa [Filipa Areosa] ter terminado. A Rita não teve nada a ver com o final da relação deles, [o envolvimento deles] foi posterior", assegurou um amigo do casal, citado na TV 7 Dias.

Reprodução Instagram, DR

"Ela não quer que [o relacionamento] se torne público. Ela é muito low profile [discreta], sempre foi, e prefere manter as coisas assim. A Rita não quer que se torne uma relação mediática, daí o [Tiago] Teotónio [Pereira] ter dito já, algumas vezes, que não tinha namorada. Eles namoram mas não vivem juntos. O Tiago tem a casa dele e a Rita vive com a mãe", adianta a mesma fonte.