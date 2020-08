1 / 10 Reprodução Instagram, DR 2 / 10 Reprodução Instagram, DR 3 / 10 Reprodução Instagram, DR 4 / 10 Reprodução Instagram, DR 5 / 10 Reprodução Instagram, DR 6 / 10 Reprodução Instagram, DR 7 / 10 Reprodução Instagram, DR 8 / 10 Reprodução Instagram, DR 9 / 10 Reprodução Instagram, DR 10 / 10 Reprodução Instagram, DR

Matilde Mourinho esteve em Portugal ao lado da mãe durante grande parte do período de quarentena, em Azeitão. A filha do treinador José Mourinho viajou depois para Londres para ver o pai, antes de seguir para Marbella, Espanha, com o irmão e namorado.

Recentemente, a jovem reuniu-se finalmente com toda a família, desta vez nas praias de Arrábida, em Portugal. Espreite abaixo, Matilde Mourinho ao lado do namorado, Danny Graham.

Reprodução Instagram, DR