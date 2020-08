Foi durante uma participação na rubrica Cada Um No Seu Banheiro de Sabrina Sato, que Cláudia Raia surpreendeu ao revelar pormenores do divórcio de Alexandre Frota. A atriz e o ex-ator pornográfico, agora deputado federal, foram casados entre 1986 e 1989.

Questionada sobre se já viveu algum "barraco" (fazer um escândalo), a atriz de 53 anos não teve problemas em recordar a separação de Alexandre Frota, como pode ver no vídeo abaixo.

“Ele pediu a separação e nunca saía de casa. Nunca na vida! Aí, eu atirei todas as coisas dele para lagoa, lá no Rio de Janeiro, para ele ir embora. Ele foi obrigado a sair”, confessou a atriz que não se ficou por aqui.

No mesmo dia, a atriz soube que Alexandre Frota deu uma festa no aparthotel onde estava hospedado. “Deu-me um ódio. Peguei no meu carro, fui lá e parti o aparthotel dele inteiro. Foi o único barraco que eu dei na vida”, contou deixando Sabrina Sato estupefacta.

A atriz é casada com Jarbas Homem de Mello. Veja o exótico bolo de casamento de Cláudia Raia.