Foi há uma semana que Marcantonio del Carlo foi pai pela prmeira vez, aos 54 anos. O ator tem partilhado alguns momentos ao lado da filha e, esta semana, revelou que a bebé recebeu um presente de Luciana Abreu.

"A minha hora preferida, a hora do banho. Obrigada amiga Luciana Abreu pela prenda", escreveu na legenda da publicação que mostra uma banheira cor-de-rosa.

Reprodução Instagram, DR

Marcantónio del Carlo e Luciana Abreu são colegas de elenco na novela Terra Brava da SIC.

A bebé Simone é fruto do relacionamento do ator com a atriz Iolanda Laranjeiro. Veja aqui, uma imagem da bebé.

