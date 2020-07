Instagram

Luciana Abreu é uma mãe orgulhosa e, embora goste de resguardar a sua vida privada, não se coíbe de partilhar nas redes sociais imagens das filhas, como aconteceu esta quarta-feira, 9 de julho, quando publicou uma fotografia das quatro meninas para celebrar o facto de terem tido bom aproveitamento escolar.

Instagram

“Quando se tem 4 filhas maravilhosas que merecem todo o meu esforço e dedicação 👏🏼 Sim... esta é a homenagem que a mamã vos faz. Parabéns minhas filhas por terem passado de ano com excelentes notas. Excelentes👏🏼 Só posso pedir uma coisa a Deus... que haja saúde, porque de resto, vocês conseguem superar sempre as minhas expectativas. SIMMMM! EU ESTOU MUITO ORGULHOSA 🥺😍❤️ Obrigada e Parabéns a todos os profissionais do Externato Eduarda Maria, pois são exemplares. Desculpem a partilha, mas o meu coração de mãe não aguentou tanta alegria 🥳 I ❤️ you 💋”, escreveu a atriz e apresentadora da SIC.

Recorde-se que Luciana Abreu é mãe de Lyonce, de nove anos, Lyannii, de oito, fruto do seu primeiro casamento, com o ex-futebolista Yannick Djaló, e das gémeas Amoor e Valentine, de dois anos e meio, do segundo casamento, também terminado, com o guia turístico Daniel Souza.