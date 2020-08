Reprodução Instagram, DR

As fotografias no hospital acabaram. Marcantonio Del Carlo e Iolanda Laranjeiro já levaram a filha, a pequena Simone, para casa e não podem estar mais felizes como fez questão de destacar nas redes sociais.

"Finalmente em casa", escreveu o ator na legenda da fotografia onde se pode ver a menina no carrinho, já no seu lar. Marcantanio captou também outro momento, de noite, em que mostra a mulher a amamentar a criança. "As noites têm sido longas cá por casa. Mas a magia instalou-se em cada recanto", começou por dizer.

"As sonoridades passaram a ser outras. No pátio os espanta-espíritos não param de anunciar a brisa que nos refresca aos três neste verão maravilhosamente quente. Lá fora Lisboa está a dormir e parece que não tem hora para acordar. Cá dentro a Iolanda adormece a Simone como se não houvesse amanhã. Daqui a pouco, às quatro, temos choro, leite, e mimo, muito mimo. As madrugadas cá em casa parecem não ter fim. E o bom de tudo isto é que não acabam mesmo nunca", continuou.

"Dorme-se pouco mas vive-se muito, e é tão extraordinário o que estamos a sentir", rematou.

Reprodução Instagram, DR