Horas depois de Iolanda Laranjeiro ter anunciado nas redes sociais o nascimento da sua primeira filha (VEJA AQUI), fruto do casamento com Marcantonio del Carlo, foi a vez do ator partilhar uma nova fotografia de Simone e abrir o coração sobre o misto de sentimentos que está a experienciar.

“Estou exausto, mas dormir não parece ser possível. Sinto-me demasiado feliz para isso. O mundo e a loucura destes tempos difíceis que estamos a viver parece que não existem. A minha família dorme finalmente. Hoje é de facto o primeiro dia do resto da minha vida”, escreveu nas redes sociais Marcantonio del Carlo, que atualmente podemos ver na novela Terra Brava, da SIC.

Recorde-se que os dois atores se casaram em maio de 2018, cerca de oito meses depois de terem começado a namorar. Na altura, ambos mantiveram algum secretismo em torno desta cerimónia romântica na praia, cujas imagens acabaram por ser reveladas nas redes sociais por alguns dos 50 convidados da festa. (ver aqui)

Anteriormente, o artista, que atualmente podemos ver na novela Terra Brava, da SIC, tinha sido casado durante 11 anos com a também atriz Marta Nunes.