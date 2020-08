Jeff Kravitz

Depois de um mês repleto de polémica em redor do rapper, Caitlyn Jenner quebrou o silêncio e falou sobre Kanye West. Esta segunda-feira, dia 3 de agosto, o pai de Kylie e Kendall Jenner esteve no 'Good Morning Britain' e disse que não tinha falado nem estado com Kanye recentemente, mas afirmou que sempre foi um "ser humano amável e amoroso".

Quando questionada sobre o fato de Kanye querer tornar-se presidente dos EUA, Caitlyn respondeu: "Bem, sinceramente não sei como tudo isso aconteceu. Eu não tive a chance [de falar com ele], ele vive em Wyoming a maior parte do tempo", explicou Caitlyn, que atualmente mora em Malibu.

Caitlyn chegou mesmo a fazer "piada" sobre ser vice-presidente do artista. "Só desejo o melhor para ele. Fiz isso como uma piada sobre ser a sua vice-presidente quando ele anunciou [a candidatura], mas espero o melhor para ele", explicou, de acordo com o Daily Mail.

"Ele é um homem muito bom. A única coisa que posso falar é como ele me tratou e ele tem sido o ser humano mais gentil e amoroso e tão bom comigo ao longo dos anos e, principalmente, passando por tudo o que passei nos últimos cinco anos... Ele tem sido um bom amigo", revelou. Recorde-se que Caitlyn revelou que não fala com Khloé Kardashian há cinco anos, altura em que deixou de ser Bruce Jenner e passou a chamar-se Caitlyn.

"Ele tem sido extremamente solidário. Kanye tem um grande coração... ele é uma boa pessoa", acrescentou ainda.

FOX