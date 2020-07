JOAO MARIA C

Alexandra Lencastre foi a convidada deste sábado, 18 de julho, do programa Alta Definição, da SIC. Numa conversa intimista com Daniel Oliveira, a atriz emocionou-se ao revelar que perdeu um filho, um menino, durante a sua segunda gestação.

"Nunca partilhei isto com ninguém, especialmente em público, mas sinto necessidade de partilhar nesta altura", começou por dizer.

"Quando estava grávida da minha filha Catarina, eu estava grávida de gémeos e um dos gémeos, que era rapaz, não evoluiu. Portanto, soubemos muito cedo que a outra criança não iria nascer e vivemos uma gravidez de risco, com medo que a Catarina também não sobrevivesse", revelou.

"A minha médica dizia: ‘Alexandra, não pode andar a correr, não pode pegar na Margarida ao colo, não pode fazer determinados esforços... Mas também não pode ficar deprimida [...] Tem que amar essa criança que vem aí’. E eu disse: ‘Ai é? Então como é que sugere que eu faça esse equilíbrio?’. Ela baixou os olhos e disse-me: ‘Esse equilíbrio é a vida’", recordou.

Tiago Caramujo

Os tempos que se seguiram não foram fáceis para a atriz. "Eu acabei por fazer o luto um bocadinho sozinha. Foi muito cedo e as outras pessoas optaram rapidamente por querer apagar um bocadinho da memória essa questão e concentrar-se na bebé que aí vinha e que nos ia trazer felicidade", contou.

Era desejo de Alexandra ter três filhos. "Eu vivi esse luto muito sozinha e ainda vivo porque eu gostava muito de ter tido três filhos. Costumo dizer sempre que três é a conta que Deus fez e gostava muito de ter tido esse filho. E faz-me falta esse filho, essa energia masculina. Fez-me falta toda a vida não ter tido esse rapaz, mas é a vida e temos que aceitar. Por alguma razão, ele não veio, virá noutra vida ou será filho de uma das minhas filhas", confidenciou.

"Sinto que foi uma fase complicada em que eu talvez não soubesse, nos primeiros dias, ser tão fofinha com a minha filha que tinha acabado de nascer. Mas depois tudo se recupera", rematou.

Recorde-se que a atriz além de Catarina, de 21 anos, a atriz é mãe de Margarida,de 23. As duas jovens são fruto do anterior relacionamento de Alexandra Lencastre com Piet-Hein Bakker.