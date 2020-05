Esta quinta-feira, dia 14, Alexandra Lencastre foi convidada de Cristina Ferreira no programa das manhãs da SIC. A atriz revelou de forma franca a forma de como as saudades das filhas se manifestam na vida diária, os sacrifícios e a partilha dos receios de mãe com Cristina Ferreira.

"Senti-me bastante sozinha e senti-me quase traída. Tive duas filhas, dei-lhes tudo e agora?", revelou a atriz, recordando o período em que as filhas Margarida e Catarina sairam de casa, que agora está vazia. Veja o vídeo acima.

"Chego a casa e de repente não há ninguém na cozinha, vejo os quartos vazios e aí vou-me um bocadinho abaixo", explicando que as filhas elevam o seu humor embora se afastem para que a atriz não mergulhe na parte negativa e na distância que as separa.

Durante a conversa, a apresentadora e atriz falam sobre a experiência de serem mães e não terem nenhum companheiro.