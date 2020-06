Esta segunda-feira, dia 22, Alexandra Lencastre esteve no programa de Cristina Ferreira para celebrar a vida de Pedro Lima. O ator foi encontrado morto no último sábado, 20 de junho, na praia do Abano, em Cascais.

"Nunca o vi triste. Mas ele tinha muito cuidado com os outros, uma preocupação enorme para não os fazer sofrer", começou por dizer a atriz e apresentadora da SIC.

"Ele fazia desporto, era saudável, comia bem, gostava de uma boa festa e fazia-as em casa. Ele puxava aquela família e construiu casas com ela. Ele era ume excelente exemplo", sublinhou.

Quando soube da morte do amigo, a atriz pronunciou-se nas redes sociais. "Além de todas as qualidades que sabemos que este homem maravilhoso tem, há facetas de ator que poucos viram .. aqui vai uma.. Deus escreve Direto por linhas tortas.... e está a levar muito... está a levar os melhores... está a escapar-nos qualquer coisa muito importante. Até já, anjo da paz, Pedro Lima".

Durante o programa, Alexandra Lencastre dedicou um verso de Chico Buarque ao amigo.O ator tinha 49 anos e deixa cinco filhos: João Francisco, de uma anterior relação com Patrícia Piloto, e Ema, Mia, Max e Clara, da atual relação de duas décadas com a ceramista Anna Westerlund.

Pedro Lima e Anna Westerlund planeavam o seu casamento para o próximo ano. Anna quebrou o silêncio sobre a morte do ator, VEJA AQUI!