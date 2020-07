Parece que o namoro entre Luana Piovani e Ofek Malka chegou ao fim. A notícia foi dada pela própria através da sua conta oficial do Instagram, este domingo, dia 12 de julho.

Em Portugal, Pedro Scooby responde a críticas por ir para a praia com os filhos

"Tive que eliminar tudo que estava aumentando minha ansiedade e angústia. Nós falamos, mas já não somos mais namorados. Estava me matando acordar todos os dias sem notícias de encontro. O tempo e a distância foram cruéis... mais uma medalha no meu peito. Sigamos", revelou a atriz contando ainda que esteve seis meses sem ver o atleta.

Luana visitou Ofek pela última vez no início do ano, em Israel. Depois, tal como muitos portugueses, a atriz teve que ficar isolada em Portugal por causa do novo Coronavírus.