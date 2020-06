Reprodução Instagram, DR

Este domingo, dia 7 de junho, Pedro Scooby surpreendeu os fãs ao revelar que está casado com Cintia Dicker. Em entrevista para o canal de Youtube de Matheus Mazzafera, o surfista disse que fez um contrato de união de facto com a modelo.

“Com a Luana [Piovani], eu tinha um contrato de união estável [de facto, em Portugal], e tenho o mesmo com a Cintia. Sou casado. Nós guardamos muito as nossas coisas para nós, os nossos planos. Amamo-nos muito e damo-nos muito bem”, afirmou.

No vídeo, o brasileiro diz ainda que o casal irá morar em Portugal, onde os filhos de Pedro vivem, e a mudança deverá acontecer ainda esta semana. “Acabei de pegar uma casa em Portugal. Estou bem feliz… sou completamente apaixonado por ela [Cintia]. Ela está a vir, segunda-feira ela chega. Vamo-nos mudar na segunda mesmo. A casa vai ser nossa”, confirmou o surfista, referindo ainda que a mulher deixou a casa de Nova Iorque. Cintia já tinha comentado que estavam à procura de casa em Portugal.

“Estou a fazer uma casa bem à maneira. Nunca tive uma casa que eu escolhi, a que eu quero do jeito que eu quero. E pela primeira vez eu tenho isso… a Cintia escolheu comigo. Antigamente, sempre deixei a Luana escolher. Agora, já estou a mandar construir uma pista de skate na casa e uma casa na árvore. Brinquedinhos para as crianças. O meu filho mais velho é viciado em skate e o sonho dele é ser skatista profissional”, contou.

Quanto à hipótese de ter filhos, Pedro Scooby diz que tiveram um susto em maio, quando a menstruação de Cintia atrasou 10 dias, mas que só "daqui a dois anos" é que pretende realizar o desejo de ser pai novamente, uma vez que nessa altura os filhos já serão mais independentes. Recorde-se que o surfista tem três filhos pequenos, Dom, Bem e Liz, fruto do anterior casamento com Luana Piovani.

Apesar de toda a tensão e a polémica com a ex-mulher no passado, Pedro confessa que a relação entre ambos está melhor. "Vou passar 15 dias com as crianças em Portugal… a minha relação com a Luana, graças a Deus, está ótima. Eu não guardo rancor ou mágoa de terem falado de mim ou feito algum mal. Ainda mais ela, que vou ser obrigado a ter na minha vida pelo menos até que os meninos fiquem grandes. Vamos ter que ter uma relação próxima para criá-los e saber o que é melhor para eles", contou. E acrescentou: "Nestes dias, fui lá, conversámos e dei-lhe um abraço. Acredito que somos amigos… ela é mais fechada para isso, mas eu sou mais aberto para ‘traz o teu namorado. Vamos fazer um churrasco'", rematou.