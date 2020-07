Pedro Scooby está atualmente a viver em Portugal, com a namorada, e por isso aproveitou o bom tempo que se fez sentir este fim de semana para ir à praia em família.

Nas redes sociais, o surfista brasileiro partilhou uma imagem com os filhos e Cintia Dicker mas os fãs não responderam da melhor maneira. Foram muitos os seguidores que criticaram a decisão de Pedro em ir à praia, por causa da pandemia do novo Coronavírus.

Confrontado com as críticas, o surfista acabou por responder: "Não estou a encorajar ninguém! Cada país tem as suas regras e aqui a praia está liberada! Ou seja, não estou a fazer nada de errado".

