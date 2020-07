Luana Piovani é uma mulher sem tabus e, nas redes sociais, responde várias vezes a questões de fãs, tal como aconteceu esta terça-feira, dia 30 de junho.

A atriz brasileira partilhou uma imagem na praia do carvalhal e, nos comentários, uma fã questionou-se sobre como Luana estaria a lidar com o facto do namorado, Ofek Malka, estar em Israel, por causa da pandemia do novo Coronavírus.

Pedro Scooby e a namorada já estão a morar em Portugal. Espreite as primeiras imagens da casa!

Em resposta à seguidora, a atriz desabafou que está a ser difícil: "Já não penso, não acesso. Quando penso, sofro. Escolhi não pensar mais... cuidar-me, acima de tudo. Estou medicada, não posso nada que não me ajude, que me angustie".