Sendo uma das figuras públicas mais mediáticas do país, Cristina Ferreira confronta-se diariamente com várias e diversas opiniões acerca do seu trabalho.

Este sábado, 11 de julho, a apresentadora da SIC fez questão de falar sobre as opiniões positivas, aquelas que a fazem continuar o trabalho que faz atualmente.

Cristina referia-se em específico ao trabalho que desempenha na sua revista, CRISTINA.

Numa publicação que fez na sua conta de Instagram, revelou: "'A sua revista é muito séria. Gosto mesmo muito dela. É séria'. A frase foi me dita ontem pelo cientista Pedro Simas. E são estas opiniões que fazem continuar. Porque desde o primeiro dia que é um desafio muito sério da minha vida. Não é apenas uma capa ♥️".

