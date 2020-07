Cristina Ferreira passou o fim de semana no Algarve, numa viagem que deveria ter sido relaxante e feliz, saiba mais aqui. No entanto a apresentadora confessou que se sentiu bastante triste.

Durante a emissão desta segunda-feira, 6 de julho, d'O Programa da Cristina, a apresentadora da SIC desabafou com o público: "Fui ao Algarve, este fim-de-semana, e deu-me muita tristeza. Deu-me muita tristeza ver alguns restaurantes vazios, ver restaurantes a meio gás, os hotéis a meio gás".

Devido ao panorama atual afetado com a Covid-19, o Algarve está a sofrer fortes consequências que serão agravadas com a tomada de decisão do Reino Unido de impor quarentena obrigatória, no regresso ao país, para quem visitar Portugal.

Com noção daquilo que está a acontecer, Cristina Ferreira voltou a sublinhar: "Se pudermos, temos de ajudar mesmo os nossos e temos de tentar ajudar nesse sentido, porque se não há muita gente que vai passar mal”.