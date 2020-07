Foi esta terça-feira, 30 de junho, que Cristina Ferreira começou o programa com uma grande surpresa: a casar-se em direto!

A apresentadora das manhãs da SIC simulou o seu próprio casamento durante o programa e quem estava ao seu lado era Rúben Vieira, o assistente de produção com quem mantém uma excelente relação de amizade.

Depois de publicar uma fotografia do momento na sua conta de Instagram, Cristina recebeu uma série de críticas por parte dos internautas. Alguns seguidores não acharam piada à brincadeira porque Ruben é um homem comprometido, já que mantém uma relação amorosa com Rita Ferro Rodrigues. Estas críticas fizeram a apresentadora justificar-se no final do programa (veja aqui).

No entanto, esta quarta-feira, 1 de julho, Cristina voltou a sublinhar que o que aconteceu fora só uma brincadeira: "Houve algumas pessoas que olharam para isto como uma traição. Eu estava a casar com um homem casado, que tem uma mulher em casa. Como é que eu estava a faltar ao respeito à Rita que estava em casa, se eu não me punha no lugar dela", começou por explicar.

"É evidente que aquilo que nos fizemos foi apenas trabalho, ficção, o que quer que seja... mas porque é que para o pensamento da maioria das pessoas aquilo era uma traição só pelo facto de nós termos alinhado na brincadeira de que ele era o noivo e eu a noiva", prosseguiu.

Sem nunca perder a boa disposição, concluiu: "Nós por causa das coisas já nos divorciámos hoje".