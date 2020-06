Reprodução Instagram, DR

Esta terça-feira, 30 de junho, Cristina Ferreira deu início ao programa de uma forma inédita: vestida de noiva (veja aqui).

Para simular a brincadeira, a apresentadora das manhãs da SIC fingiu que se estava a casar com assistente de produção, Rúben Vieira.

Um momento que mais tarde partilhou nas redes sociais, através de uma publicação dos dois juntos (que pode ver abaixo). No entanto, esta brincadeira não foi bem recebida por todos internautas, que sublinharam a relação amorosa que o assistente de produção mantém com Rita Ferro Rodrigues.

"Serei eu a única que achei de mau gosto? Se fosse com o meu companheiro não ia gostar desta encenação... os olhares, o demasiado à vontade... não acho certo 🤷‍♀️", "Que tal começar a escolher outro da produção que seja descomprometido! Não entendo a fixação pelo Ben", "Rita já foste" - foram alguns dos comentários com mais interações na publicação da apresentadora d'O Programa da Cristina.

Depois desta reação, Cristina Ferreira não manteve o silêncio e comentou o sucedido: "Houve pessoas que não gostaram de me ver casar. Disseram que tu estás comprometido e que isto é uma pouca vergonha estar a casar-me contigo", começou por afirmar sem perder a boa disposição.

"Como é que é possível? Eu sei que nós fazemos as coisas tão bem que até parece verdade, mas não é", continuou. "Divirtam-se. A malta às vezes preocupa-se muito com a vida dos outros e com aquilo que os outros estão a fazer, que depois esquecem-se das suas próprias vidas. E é nesse momento que os que não se preocupam com os outros avançam e aqueles que ficam ali a remoer ficam no mesmo sítio", concluiu.