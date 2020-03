1 / 8 WPA Pool 2 / 8 WPA Pool 3 / 8 WPA Pool 4 / 8 WPA Pool 5 / 8 Samir Hussein 6 / 8 Karwai Tang 7 / 8 Mark Cuthbert 8 / 8 Karwai Tang

Foi esta segunda-feira, 9 de março, que Meghan Markle e o príncipe Harry marcaram presença no seu último ato oficial como membros séniores da família real britânica. Os duques de Sussex assistiram à missa anual da Commonwealth na Abadia de Westminster, em Londres, juntando-se à rainha Isabel II, Carlos, Camilla, William e Kate e o príncipe Eduardo e Sophie Rhys-Jones. Um encontro entre os vários membros da família real britânica, que acabou por ficar marcado por alguma tensão.

Num pequeno vídeo, Kate Middleton parece ignorar completamente Harry e Meghan, após estes a terem cumprimentado com sorrisos. Apenas William retornou a saudação, enquanto a duquesa de Cambridge parecia evitar olhar na direção dos cunhados.

Enquanto aguardavam a chegada de Isabel II no interior da abadia de Westminster , Meghan e Harry conversavam com o príncipe Eduardo. Já Kate trocou algumas palavras com o marido e Sophie Rhys-Jones. Segundo a revista Peolpe, durante a cerimónia, não houve uma maior interação entre os dois irmãos e as duas cunhadas, reforçando assim os rumores de uma suposta zanga.

Recorde-se que a partir de 1 de abril, Meghan e Harry deixam de ser membros séniores da família real britânica.