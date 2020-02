Harry e Meghan Markle renunciaram os direitos reais e já vivem no Canadá. Aliás, o príncipe foi visto de calças de ganga e boné na ilha de Vancouver. Mas a grande mudança de realidade parece também ter aumentado a preocupação de Kate Middleton.

“Kate está em pânico e tem tido crises de ansiedade. Mal tem tempo para descansar e quando tenta dormir, tem a cabeça sempre a mil", segundo uma fonte à US Weekly.

A publicação avança que a duquesa de Cambridge estará no seu limite, trabalhando intensamente, mas com medo que de acumulares novos deveres no seu papel.

Ainda assim, a mulher de William tem somado pontos junto dos britânicos com uma nova iniciativa.