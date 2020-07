António Gonçalves, do programa 'Quem Quer Namorar Com o Agricultor' esteve à conversa com Júlia Pinheiro e não conteve as lágrimas ao falar sobre a ex-mulher, que morreu há cerca de um ano.

Numa entrevista emocionante, o agricultor contou que Celeste foi a sua alma gémea e deixou a apresentadora comovida com o testemunho sobre a sua relação.

"Foi magnifico. Foram muitos anos que vivemos (...) Era uma pessoa muito alegre, gostava de conversar com toda a gente e ajudar as pessoas. Era uma optima mulher, fui muito feliz com ela", revelou entre lágrimas.

Espreite o vídeo completo em cima.

Recorde-se que recentemente, o participante de 'Quem Quer Namorar Com o Agricultor?', revelou que perdeu a irmã, vítima do novo coronavírus.