Instagram

António Gonçalves é um dos participantes da nova edição do programa Quem Quer Namorar Com o Agricultor?, com estreia marcada para o próximo domingo, dia 26, na SIC.

Esta quarta-feira, o agricultor esteve n’ O Programa da Cristina e comoveu-se ao recordar parte da sua história. Foi emigrante na Suíça durante grande parte da sua vida e quando decidiu regressar a Portugal acabou por enfrentar dramas que não imaginava: primeiro a morte dos pais e depois da mulher, de apenas 46 anos, vítima de cancro.

Atualmente, uma das maiores preocupações de António Gonçalves é a saúde de uma das suas irmãs, infetada com Covid-19 e internada em estado crítico. “Tenho agora uma irmã infetada com o Covid-19. Já é hoje o décimo dia em que está em coma induzido”, começou por contar a Cristina Ferreira, antes de acrescentar: “Parte da família dela está infetada. Ela é que, como já tinha um problema de asma está em coma induzido”.

Instagram

O concorrente do formato de sucesso da SIC acabou por ser surpreendido com uma videochamada para a Suíça e pode falar com os sobrinhos, filhos da irmã doente, e o cunhado. António não conseguiu conter as lágrimas, apesar da sua sobrinha se mostrar positiva. “Ela está num bom caminho, temos mantido sempre a esperança. É difícil curar uma infeção no pulmão, mas estamos todos com pensamentos positivos”, afirmou a jovem, que também testou positivo ao novo coronavírus.

VEJA A ENTREVISTA COMPLETA NO VÍDEO ABAIXO:

Quem Quer Namorar Com o Agricultor? estreia já no próximo domingo, 26 de abril. Não perca!