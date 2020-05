SIC MULTIMÉDIA

António Gonçalves, um dos agricultores da terceira temporada de Quem Quer Namorar com o Agricultor? da SIC, está de luto pela morte de irmã. A familiar do agricultor de Chaves estava em coma induzido, na Suíça, há várias semanas, depois de ter sido infetada com o novo coronavírus.

A notícia é avançada pelo grupo de apoio a António Gonçalves no Facebook. "O nosso António perdeu mais um bocadinho de si. Infelizmente a sua irmã faleceu vítima de Covid-19. As nossas sentidas condolências a toda a família e um grande abraço ao António. Força nesta etapa dolorosa", pode ler-se na publicação partilhada no passado dia 22 de maio.

Recorde-se que no passado mês de abril, o candidato da terceira temporada de Quem Quer Namorar Com o Agricultor? esteve no programa das manhãs da SIC e partilhou com Cristina Ferreira o drama da irmã. "Tenho agora uma irmã infetada com o Covid-19. Já é hoje o décimo dia em que está em coma induzido [....] “Parte da família dela está infetada. Ela é que, como já tinha um problema de asma está em coma induzido", contou António Gonçalves na altura.