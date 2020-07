Dia Dipasupil

Brian Austin Green já foi visto com duas mulheres depois do fim do casamento de 10 anos com Megan Fox, o que tem deixado os fãs do ator um pouco confusos.

No início do mês de junho, Brian esteve a passear nas ruas de Los Angeles com a modelo Courtney Stodden, de 25 anos, levantando assim rumores de romance. Porém, o ator foi recentemente visto com a modelo australiana Tina Louise, protagonista de ensaios sensuais para revistas internacionais.

De acordo com o The Blast, o ator teve um breve relacionamento com Courtney, mas agora conheceu Tina, com quem teve um jantar romântico num restaurante vegan e deu um passeio como pode ver no vídeo captado pelo TMZ.

O ator ainda não se pronunciou publicamente sobre o suposto novo relacionamento.