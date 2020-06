Megan Fox confirmou oficialmente que está numa relação com Machine Gun Kelly. A atriz foi fotografada em momentos cúmplices com o rapper, um mês depois do divórcio com Brian Austin Green.

De acordo com o Daily Mail, a atriz, de 34 anos, está a viver um romance com o artista, de 30, e as fotografias não deixam margem para dúvidas. Depois dos rumores de que Megan e MGK estariam a viver um romance, e depois da atriz participar no seu mais recente videoclipe, chega então a confirmação que o casal está apaixonado.

Brian também foi fotografado recentemente na companhia de Courtney Stoden. Recorde-se que do antigo casamento dos atores nasceram Bodhi Ransom, Noah Shannon e Journey River Green.