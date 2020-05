Rumores de que o casamento entre Megan Fox e Brian Austin Green estava com os dias contados começaram a surgir, mas a confirmação veio algum tempo depois pela boca do próprio ator onde explicou quais os motivos por trás da separação.

Porém, esta não é a primeira vez que Megan toma esta decisão. Segundo fontes próximas do ex-casal, citadas pelo jornal New York Post, a atriz quis colocar um ponto final no casamento em 2015 quando o marido estava doente e acamado numa cama de hospital.

“Ele praticamente não conseguia levantar a cabeça”, disse a fonte, referindo ainda que Brian não conseguiu movimentar-se durante seis meses. Nessa altura, Megan chegou mesmo a dar entrada com os papéis do divórcio, mas decidiu dar uma segunda chance ao amor quando ficou grávida do terceiro filho de ambos.

Recorde-se que os atores são pais de Noah, de sete anos, Bodhi, de seis, e Journey, de três anos.