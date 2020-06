Ryan Seacrest e a namorada, Shayna Taylor, estão novamente separados. A relação entre o apresentador e a modelo chegou ao fim pela terceira vez, confirmou um representante do casal.

"Ryan e Shayna decidiram que a relação romântica tinha chegado ao fim há algum tempo. Os dois continuam amigos, são os maiores apoiastes um do outro e vão sempre relembrar o tempo como casal", disse o representante à revista PEOPLE.

De acordo com a publicação, Ryan encontra-se atualmente no México, de férias com amigos, e estará romanticamente envolvido com uma das pessoas do grupo.