Jessica Athayde foi uma das convidadas desta quinta-feira, dia 11, do 5 Para a Meia-Noite e, tal como tinha acontecido há tempos com João Manzarra, Filomena Cautela confrontou-a com uma pergunta que parece não reunir consenso: quem terminou, afinal, um namoro que durou mais de dois anos?

Quando esteve no programa da RTP1, o apresentador da SIC afirmou: “Eu não gosto de falar sobre isso. Mas a Jessica já falou, pronto. Ela disse que fui eu, mas eu acho por acaso acho que não fui. Foi por ela ter sido muito parvinha”. E depois de ser confrontada com estas imagens, Jessica Athayde deu a sua versão: “Foi o João Manzarra que acabou comigo. E sofri, chorei, chorei e custou… Mas hoje em dia somos tipo irmãos… Portanto, é possível”.

João Manzarra e Jessica Athayde namoraram durante mais de dois anos, tendo-se separado em 2013, mas mantendo sempre a amizade. Contudo, no passado, a atriz assumiu ter sofrido bastante com a separação. “Olha o que eu sofri pelo João Manzarra... Anos de sofrimento”, disse no podcast Ar Livre, do humorista Salvador Martinha. VEJA AQUI!