Desde o último sábado, dia 20 de junho, que se sucedem nas redes sociais as homenagens a Pedro Lima. O ator, de 49 anos, deixou o país em choque depois de se tornar público que tinha decidido por fim à vida.

>> ANNA WESTERLUND QUEBRA O SILÊNCIO: “O PEDRO FOI CERTAMENTE SURPREENDIDO PELA PRÓPRIA DOR QUE NAQUELE MOMENTO LHE TERÁ SIDO INSUPORTÁVEL”

De acordo com as autoridades o alerta foi dado à família por amigos que receberam mensagens a pedir que olhassem pelos seus filhos e pouco depois, o filho mais velho do ator, João Francisco, de 21 anos, localizou o telemóvel do pai através do tablet. A Polícia Marítima acabou por encontrar o seu corpo já sem vida, dentro de água e junto a uma falésia.

>> LILIANA CAMPOS DEVASTADA COM A MORTE DE PEDRO LIMA: “FALTAM-ME AS PALAVRAS”

O velório está marcado para esta terça-feira, dia 23. Às 17h00 será celebrada uma missa no Centro Funerário de Cascais, seguido do funeral.

>> FAMÍLIA DE PEDRO LIMA ESCLARECE: “NÃO PASSAMOS POR NENHUM MOMENTO DE APERTO FINANCEIRO, NEM EXISTE UMA CRISE FAMILIAR”

Recorde-se que, além de João Francisco, nascido de uma anterior relação com Patrícia Piloto, Pedro Lima deixa mais quatro filhos – Ema, Mia, Max e Clara – do relacionamento que mantinha há 20 anos com a ceramista Anna Westerlund. Os dois tinham planos de casamento para 2021.

