Cristiano, o filho mais velho de Cristiano Ronaldo, comemorou o seu 10.º aniversário esta quarta-feira, dia 17, e um dos presentes que recebeu, apesar de previsível, uma vez que também ele é apaixonado por futebol, foi bastante original: umas chuteiras novas da marca criada pelo pai.

O internacional português fez questão de mostrar o momento em que o menino estreia o seu presente e, depois dele próprio calçar umas iguais, os dois aproveitam para jogar um pouco no jardim da mansão onde a família vive em Turim, Itália.

Veja o vídeo desses momentos abaixo:

De referir que esta data especial foi assinalada nas redes sociais com uma mensagem de CR7, mas também da avó babada Dolores Aveiro e da madrasta do pequeno Cristiano, Georgina Rodríguez. A jovem espanhola posou ao lado dos quatro filhos do companheiro, mas os seus seguidores não conseguiram tirar os olhos de um pormenor na foto. Saiba tudo aqui!