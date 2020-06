Instagram

“Nem quero acreditar que o meu menino já tem 10 anos! Como o tempo passou... e desde sempre foste motivo de orgulho do pai que tanto te ama. Muitos Parabéns, Filhote! Um dia Feliz! Amo-te muito! 🎂🎉❤️🙏”, escreveu Cristiano Ronaldo no Instagram, para assinalar mais um aniversário do seu filho mais velho, Cristiano.

Recorde-se que o menino, à semelhança dos irmãos gémeos Eva e Mateo, de três anos, foi concebido através de uma barriga de aluguer. A sua avó, Dolores Aveiro, falou sobre isso no programa 24 Horas de Vida, da SIC, apresentado por Bárbara Guimarães. Veja o vídeo:

Cristiano Ronaldo é ainda pai de Alana Martina, de dois anos e meio. A menina é fruto da sua relação com a jovem espanhola Georgina Rodríguez.

Instagram