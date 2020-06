Instagram

Cristiano, o filho mais velho de Cristiano Ronaldo festeja esta quarta-feira, 17 de junho, o seu 10.º aniversário e a avó, Dolores Aveiro, aproveitou para falar da importância que este menino tem na sua vida.

“Só Deus sabe a força extra que este meu neto me traz. Só Deus sabe o porquê da vinda dele à minha vida. Eu encontro todos os dias sinais que ele já era destinado a nós antes mesmo de nascer”, começa por escrever a matriarca do clã Aveiro, a quem CR7 confiou a missão de ir aos Estados Unidos buscar o pequeno Cristiano – concebido através de uma barriga de aluguer – quando este nasceu.

“Dez anos se passaram desde a primeira vez que eu te peguei no colo, ainda de choro fraco e de olhinhos quase fechados no meu colo te aninhaste e deste um novo sentido à minha vida. Naquele momento senti um amor que jamais poderei explicar... que Deus te conceda muito anos meu amor da avó, que Deus te permita ser sempre esse menino meigo carinhoso humilde e uma das razões da minha vida... feliz aniversário amor da vida da avó”, lê-se ainda nesta mensagem acompanhada por um vídeo de Dolores e Cristiano a brincar na piscina da casa da família no Algarve, bem como de algumas fotografias inéditas dos dois.

Recorde-se que, numa entrevista exclusiva para o programa 24 Horas de Vida, da SIC, apresentado por Bárbara Guimarães, Dolores Aveiro já tinha revelado que tinha sido ela a viajar com uma amiga para o outro lado do Atlântico para trazer o neto para Madrid, Espanha, onde vivia na altura o seu filho Cristiano. Desde essa altura e até o craque trocar o Real Madrid pela Juventus e se mudar para Turim, Itália, a matriarca do clã foi presença diária na vida do neto, com quem construiu uma relação muito cúmplice. Veja o vídeo: