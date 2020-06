Um ano depois do divórcio de Fernanda Serrano, Pedro Miguel Ramos poderá estar a viver um novo relacionamento ao lado de Marta Leite Castro.

O empresário ter-se-á apaixonado pela apresentadora, segundo o Correio da Manhã, Pedro Miguel Ramos não confirmou nem desmentiu a notícia.“Sou uma pessoa discreta, não gosto de falar sobre a minha vida, por isso, não vou comentar”, cita o jornal. A publicação acrescenta que quando perguntou se o ex-marido de Fernanda Serrano se encontrava feliz a nível pessoal, o empresário "manteve a mesma postura".

Marta Leite Castro conduz um programa na RTP Internacional, é mãe de Emília, fruto do relacionamento anterior com o realizador Leonel Vieira e Caetana, da relação terminada com Pedro Perestrelo Pinto.

Recorde-se que nos últimos meses surgiram notícias de que Fernanda Serrano terá vido um romance com o personal trainer Ricardo Pereira, aquela que terá sido primeira relação da atriz após a separação de Pedro Miguel Ramos, com quem tem quatro filhos: Santiago, Laura, Maria Luísa e Caetana.