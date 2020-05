Instagram

Foi em junho do ano passado que Pedro Miguel Ramos e Fernanda Serrano anunciaram o fim do casamento. Ao fim de 15 anos de vida em comum, a atriz e o empresário decidiram seguir caminhos separados.

Entretanto, cerca de um ano depois da separação, a atriz falou sobre o fim do casamento, revelando que foi um das decisões mais difíceis que tomou na sua vida.

"Faz sentido pensarmos desta forma quase acomodada. Mas depois olhas para trás e para além dos quatro filhos, que é o meu maior património, tens uma história bonita, feliz, viveste-a de acordo com aquilo que é a tua verdade, há um passado", começou por contar, em conversa com Fátima Lopes, no programa A Tarde é Sua, esta terça-feira, 19 de maio.

"A rutura quase nunca é algo desejado, é difícil tu libertares-te disso. Não foi isso que sonhaste. Achas que vais passar o resto da vida com aquela pessoa. É uma decisão muito difícil uma separação, não se pode tomar de ânimo leve", sublinhou.

>> Pedro Miguel Ramos fala sobre a sua vida após o divórcio: "Acho que não trocava este momento por outro" <<

"Cada um tem que tirar o seu tempo, no meu caso foi bastante, e ninguém tem de opinar nada. Foi talvez das decisões mais difíceis que tomei, mas a partir do momento em que se toma depois é um renascer. Isso é bom. A tomada de consciência que vamos começar uma vida nova", salientou, acrescentando: "Nunca é tarde para decidirmos o que é que ser seja em relação à nossa vida e aí nós somos soberanas".

Recorde-se que nos últimos meses surgiram notícias de que Fernanda Serrano terá vido um romance com o personal trainer Ricardo Pereira, aquela que terá sido primeira relação da atriz após a separação de Pedro Miguel Ramos, com quem tem quatro filhos: Santiago, Laura, Maria Luísa e Caetana.