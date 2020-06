Arnold Jerocki

A família real do Mónaco está de luto. Elisabeth-Anne de Massy, filha da princesa Antoinette, irmã do príncipe Reiner, morreu na passada quarta-feira, 10 de junho, aos 72 anos, segundo a revista Hola.

O funeral decorreu esta quarta-feira, 17 de junho, na Catedral do Mónaco, e contou a presença de vários membros da família real monegasca, incluindo as princesas Carolina e Stephanie e o príncipe Alberto, que se fez acompanhar pela mulher, Charlene.

As cerimónias fúnebres ficaram ainda marcadas pelo surto do novo coronavírus. Devido à pandemia, foram tomadas as precauções de distanciamento social, incluindo o uso de máscara.

