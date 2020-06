Pascal Le Segretain

Passaram seis meses desde a última aparição pública da princesa Carolina do Mónaco e, desde então, não há qualquer notícia. No início deste mês, o príncipe Alberto e a restante família Grimaldi voltaram a reunir-se após o isolamento imposto pela pandemia Covid-19 para a inauguração da nova praça do Casino de Monte Carlo, mas a filha mais velha de Rainier e Grace Kelly não marcou presença no evento, o que fez com que o mistério se adensasse.

Getty Images

Onde está, afinal, a princesa Carolina do Mónaco, vista pela última vez em público em janeiro último, na Semana da Moda de Paris, onde assistiu ao desfile da Chanel, uma das suas marcas de eleição? É esta a pergunta que tem feito correr muita tinta na imprensa francesa. Se, por um lado, há meios de comunicação que associam esta ausência ao facto de permanecer em Paris, onde vive a filha mais velha, Charlotte Casiraghi, e continuar a evitar deslocações para evitar qualquer propagação do novo coronavírus, outros especulam sobre a possibilidade da princesa, de 63 anos, estar a passar por um mau momento ao nível da saúde. “Carolina volta a enfrentar um problema que a atormentou há alguns anos e que, inclusivamente, a fez perder praticamente todo o seu cabelo. Ela não revela pormenores, mas está fragilizada e não quer ser vista assim”, relata uma fonte citada pela revista Paris Match.

Pascal Le Segretain

Para já, não há qualquer confirmação oficial acerca da veracidade destas declarações, mas a verdade é que a ausência da princesa Carolina, sempre elogiada pela sua postura elegante, se tem feito notar no principado do Mónaco.