Kanye West estava a ser fortemente criticado por ainda não se ter pronunciado sobre o movimento Black Lives Matter, mas a verdade é que o rapper está a fazer doações generosas.

De acordo com a imprensa internacional, o marido de Kim Kardashian irá doar 2 milhões de dólares, a várias organizações contra o racismo e violência policial, e ofereceu-se ainda para pagar os estudos da filha de apenas seis anos de George Floyd, o homem que morreu às mãos da violência policial e que desencadeou uma série de protestos não só nos Estados Unidos, mas no resto do mundo.

