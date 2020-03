Em França decorre a Semana da Moda de Paris e, esta segunda-feira, dia 2 de março, foi o dia de Kanye West mostrar a sua nova coleção, Yeezy Season 8. O desfile contou com a atuação muito especial da filha do rapper e de Kim Kardashian, North West.

A menina, de 6 anos, cantou uma música da sensação da internet, ZaZa, e os fãs não gostaram, acusando a filha da socialite de plágio. Horas depois do desfile, na conta da jovem cantora, os pais acabaram também por pedir a Kim e Kanye que apoiassem a música original.

"Em junho de 2019, a ZaZa e o pai foram até ao estúdio para uma experiência. Para começar a fazer a música que ela sempre quis. Temos orgulho na criatividade e acreditamos que mesmo que seja uma criança, seja um adulto, envolvido... a criatividade merece respeito e homenagem!", começaram por dizer revelando que não estavam zangados com o sucedido, apenas queriam algum reconhecimento por parte da família Kardashian.

Confrontada com esta publicação, Kim acabou por comentar e pedir desculpa: "Nós adoramos-vos e a North é uma grande fã e está sempre a gravar no estúdio com o pai, tendo como inspiração a ZaZa (...) A atuação da North foi algo inesperado e pedido à última hora e completamente uma surpresa. Não tinha intenção de não reconhecer algo que merece reconhecimento. Adorava que as meninas se conhecessem", escreveu.

Marc Piasecki