Juntos há cerca de 12 anos, seis dos quais casados, e pais de quatro crianças – Diana, de seis anos, Frederica, de quatro, Carolina, de dois, e Eduardo, de um mês – Carolina Patrocínio e Gonçalo Uva aproveitam sempre que podem para desfrutar de momentos a dois.

Este sábado, 30 de maio, o casal aproveitou o bom tempo para uma pequena ‘escapadinha’ romântica, como a própria apresentadora revelou nas redes sociais. “Pegámos na mota e fomos almoçar à praia. Um mergulho com água a °C, amêijoas e panaché. Na mesa ao lado, um casal de ingleses, recém-instalado em Portugal, fez conversa: ‘you live in the best country in the world’ [vocês vivem no melhor país do mundo, em português]. Eu concordei”, escreveu Carolina Patrocínio no Instagram.

Nos comentários da publicação houve muita gente a questionar o rosto da SIC acerca da praia escolhida e a apresentadora revelou que optou pela Costa da Caparica.