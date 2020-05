Reprodução Instagram, DR

“33🌸 Não peço nada, só agradeço. Recebi o melhor presente de todos: autorização médica para poder estar perto do meu pai por uma hora. (imagens de mais um serão de maio em família)”, escreveu Carolina Patrocínio no Instagram, onde partilhou fotografias da festa que organizou em sua casa para comemorar mais um aniversário.

Recorde-se que Pedro Patrocínio, de 61 anos, tem estado internado e, apesar do pior já ter passado, ainda se encontra a recuperar. A notícia foi partilhada pela sua filha Inês há alguns dias. “O melhor presente que podia ter recebido no meu dia de anos: a notícia de que o meu pai, que esteve internado em estado muito grave (não covid), melhorou milagrosamente e contra as expectativas dos médicos. Este é o relógio dele, que me emprestava quando eu era criança para conseguir adormecer quando ele saía”, desabafou a irmã de Carolina Patrocínio nas redes sociais no dia em que também ela comemorou mais um aniversário.

