1 / 9 Rui Valido 2 / 9 Rui Valido 3 / 9 Rui Valido 4 / 9 Rui Valido 5 / 9 Rui Valido 6 / 9 Rui Valido 7 / 9 Rui Valido 8 / 9 Rui Valido 9 / 9 Rui Valido

Depois de mais de dois meses sem público em estúdio, devido à pandemia de Covi-19, Cristina Ferreira decidiu sair à rua, esta sexta-feira, 29 de maio, para uma emissão especial drive-in d' O Programa da Cristina.

Com um palco montado no parque de estacionamento do Parque Holanda, em Carnaxide, e com uma plateia repleta rostos do canal, como José Figueiras, João Baião, Carolina Patrocínio, João Paulo Sousa ou Cláudia Borges, cada um no seu carro, foi assim que o programa das manhãs da SIC surpreendeu os telespectadores.

Coube a João Paulo Rodrigues fazer as honras da casa ao anunciar os artistas, como Ana Bacalhau, Toy, Anjos e Calema, que fizeram questão de passar pelo palco do CF Drive In.

De salientar que numa altura em que foram cancelados espetáculos, festivais e romarias devido ao surto de novo coronavírus, o conceito drive-in parece ser cada vez mais uma alternativa. Ainda no último fim de semana, Pedro Abrunhosa brindou os fãs com um concerto drive-in em Ansião, Leiria.