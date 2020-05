Instagram

Parece que Pedro Patrocínio, pai de Carolina Patrocínio, esteve internado no hospital em estado muito grave. A revelação foi feita por Inês Patrocínio que, na sua conta oficial do Instagram, partilhou um desabafo.

"O melhor presente que podia ter recebido no meu dia de anos: a notícia de que o meu pai, que esteve internado em estado muito grave (não covid), melhorou milagrosamente e contra as expectativas dos médicos. Este é o relógio dele, que me emprestava quando eu era crianca para conseguir adormecer quando ele saía." pode ler-se na legenda da fotografia a preto e branco.

Até ao momento não se sabe as causas dos internamento.

Instagram