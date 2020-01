Os rumores de um novo namoro de Rúben Rua surgiram em início de agosto passado quando o modelo passava férias em Formentera, Espanha. Agora, o apresentador falou pela primeira vez da namorada.

“É uma mulher muito bonita, é a mais bonita para mim, com todo o respeito por todas, para mim é mais, e que me acompanhou a Capri…”, explica Rúben Rua sobre Amanda Amorim. O casal viajou no ano passado às ilhas italianas de Capri e Ísquia e foi aí que o modelo partilhou as primeiras fotos ao lado da namorada.

Durante a entrevista, o modelo não fecha portas à ideia de casamento e adiantou ainda que gosta do nome Capri ,como nome masculino para um dos seus futuros filhos.

Os dois conheceram-se no filme Leviano (2017), de Justin Amorim, irmão da jovem.