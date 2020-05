Durante um momento a sós com o colega Bruno Pontes, Daniel Malheiro revela acreditar que existam já alguns sentimentos que o unem a Catarina Manique, a agricultora do Fundão que está a fazer sucesso no programa Quem Quer Namorar Com o Agricultor?.

Assumindo-se confuso, o transmontano afirma: “Eu acho que ela está apaixonada por mim”. VEJA TODA A CONVERSA NO VÍDEO ACIMA!

