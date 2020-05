Foi a 1 de maio que Anderson Cooper anunciou o nascimento do seu primeiro filho, concedido através de uma barriga de aluguer. Dias depois, o jornalista da CNN revelou que vai contar com a ajuda do seu ex-companheiro na educação do seu filho.

"Eu não tenho uma família, então os meus amigos tornaram-se na minha família. Ele é alguém com que estive durante dez anos", respondeu Anderson Cooper referindo-se a Benjamin Maisani.

Anderson Cooper é filho do escritor Wyatt Emory Cooper (que morreu quando o jornalista tinha apenas 10 anos) e da estilista Gloria Vanderbilt que morreu em 2019, vítima de cancro no estômago. O irmão velho do pivô da CNN suicidou-se aos 23 anos.

"Nós não resultámos enquanto casal, mas... quando eu era criança, era apenas a minha mãe e o meu irmão, mas a minha mãe não era a pessoa mais maternal do mundo e eu queria um adulto na minha vida, depois da morte do meu pai: 'Hoje vou levar-te a jogo de futebol' ou 'Vamos almoçar de vez em quando'", exemplificou.

O jornalista confessou que se sente mais seguro, sabendo que mais pessoas estão na vida do seu filho, Wyatt, com o mesmo nome do seu pai. Cooper lamenta que nenhum elemento da sua família esteja vivo para conhecer o bebé.