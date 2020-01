Donato Sardella

No início do ano, Cameron Diaz surpreendeu todos ao revelar que foi mãe pela primeira vez. A atriz, de 47 anos, deu à luz uma menina, Raddix, fruto do seu casamento com Benji Madden.

Na altura do anúncio, Cameron Diaz não adiantou grandes pormenores sobre a gestação e agora especula-se que a atriz e o marido possam ter recorrido a uma barriga de aluguer. A informação é avançada pela revista Us Weekly, que dá conta que o casal tomou esta decisão, após várias tentativas infrutíferas para engravidar.

"Eles passaram por muita coisa para chegar a esse ponto. Cameron acha que a bebé é um milagre", disse uma fonte à revista norte-americana, explicando que os dois artistas chegaram a recorrer a métodos alternativos, como a acupuntura, suplementos e até fertilização in vitro.

Recorde-se que Cameron Diaz resolveu afastar-se da representação há cerca de cinco anos, altura em que, segundo a fonte declarou à Us Weekly, começaram as tentativas para engravidar.