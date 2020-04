Reprodução Instagram, DR

Nadine Gonçalves e Tiago Ramos assumiram o namoro nas redes sociais ao partilharem a mesma fotografia, no passado dia 11 de abril, mas aparentemente a relação entre ambos já viu melhores dias.

Segundo a jornalista brasileira, Fábia Oliveira, do jornal 'O Dia', o jovem de 22 anos, que vivia na mansão da mãe de Neymar, terá voltado para a casa da mãe. Tiago partilhou inclusive uma imagem com a progenitora nas redes sociais.

Ainda de acordo com a jornalista, Nadine foi pressionada pela família para colocar um fim no relacionamento após descobrir que o jovem é bissexual. Os amigos do modelo acreditam que a situação é temporária e estão apenas a "dar um tempo".

Apesar dos rumores, Tiago foi fotografado a usa uma aliança de compromisso na mão direita, peça esta que não usava antes de assumir o namoro com Nadine.

