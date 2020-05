Carl De Souza

Isabel II é conhecida por manter a sua vida pessoal privada, mas ao longo dos anos a imprensa internacional tem descoberto alguns 'segredos' da rainha de Inglaterra. Sabia que a monarca é parente do marido, o príncipe Filipe? São ambos trinetos da rainha Victoria, o que faz com que sejam primos afastados, mais precisamente em terceiro grau.

Como é bastante reservada quanto à sua intimidade, Isabel II também nunca deu uma entrevista à imprensa durante os 67 anos de reinado. Também surgiu o rumor de que a rainha terá tido um caso... com um amigo de infância, Porchie, e até hoje ainda se fala que este homem poderá ser o pai biológico do príncipe André.

Antes de usar os seus vestidos clássicos, a rainha usava um uniforme militar. Sim, Isabel II trabalhou nas forças armadas durante a Segunda Guerra Mundial. Na altura, o seu pai, o rei Jorge VI, tinha algum receio em deixá-la participar, mas a rainha acabou por ingressar no Serviço Territorial Auxiliar das Mulheres, onde dirigia um camião militar.

Quando estava em África numa visita Real, a avó de Harry e William recebeu a triste noticia que o pai tinha falecido, e foi então que, com apenas 25 anos, tornou-se rainha... em cima de uma figueira no Quénia.

A família mais próxima de Isabel II costuma chamar-lhe "Lilibet". Razão: quando era criança não conseguia pronunciar corretamente o próprio nome e por isso dizia "Lilibet".

Também sabia que sua majestade detesta alho? Esse é um ingrediente que nunca verá no menu da rainha. De acordo com o que o seu antigo chef de cozinha, Darren McGrady, disse ao Recipe Plus, a monarca não suporta comida com alho e com muita cebola.

No que diz respeito à educação, Isabel II nunca foi à escola preparatória, nem tem um diploma universitário. No entanto, teve aulas em casa. Estes são apenas alguns dos inúmeros factos menos conhecidos da monarca.